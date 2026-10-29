Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Βουλή της Αλβανίας, όταν βουλευτές του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος απέκλεισαν το βήμα της Ολομέλειας και άναψαν μπλε καπνογόνα —στα χρώματα της παράταξης— διακόπτοντας τη διαδικασία.

Η ένταση ξέσπασε την ώρα που διεξαγόταν ψηφοφορία για νομοσχέδιο σχετικό με την Κεντρική Τράπεζα, σε μια συγκυρία όπου η χώρα κλυδωνίζεται εδώ και εβδομάδες από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, λίγο πριν απενεργοποιηθεί το μικρόφωνό του, δηλώνοντας πως οι κυβερνητικοί βουλευτές είναι εκείνοι που αξίζουν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και τραυματισμούς, αντί για τους νέους που βρίσκονται στους δρόμους.

Γύρω του, μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας ύψωναν φωτογραφίες τραυματισμένων πολιτών από σφαίρες καουτσούκ, καταγγέλλοντας την αστυνομική καταστολή.

Το φοιτητικό κίνημα και η κλιμάκωση της βίας

Η διαφθορά αποτελεί το βασικό έναυσμα των μαζικών κινητοποιήσεων, με την πανεπιστημιακή νεολαία να τίθεται επικεφαλής της λαϊκής δυσαρέσκειας και να ζητά επίμονα την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται έντονα για την εκτεταμένη ανεργία και τη χρόνια υποβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, οι συγκεντρώσεις κατέκλυσαν το κέντρο των Τιράνων και επεκτάθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε πολλές περιπτώσεις, καθώς οι ειρηνικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε πεδίο συγκρούσεων. Κυβερνητικά κτήρια και τραπεζικά καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις με φωτιές, βιτρίνες καταστημάτων καταστράφηκαν και πλάκες πεζοδρομίων χρησιμοποιήθηκαν ως βλήματα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή σε σύγκριση με τις ήπιες κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, όταν η κοινή γνώμη αντιδρούσε στα επενδυτικά σχέδια της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις αλβανικές ακτές.

Η μεγαλύτερη κρίση για τον Ράμα και η στρατηγική κατευνασμού

Για τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2013, έχοντας εξασφαλίσει πέρυσι την τέταρτη διαδοχική θητεία του, η παρούσα συγκυρία αποτελεί τη δυσκολότερη δοκιμασία της πολυετούς πορείας του. Υπό τη σοβαρή αυτή πίεση, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί την κρίση, συνδυάζοντας την καταστολή με οικονομικά μέτρα ανακούφισης.

Στο πλαίσιο των αυστηρότερων μέτρων κατά των επεισοδίων, ανακοινώθηκε πρόστιμο ύψους 500.000 λεκ (περίπου 6.200 δολαρίων) για οποιονδήποτε παρευρίσκεται σε διαδήλωση στην οποία εκδηλώνονται βιαιοπραγίες, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός απηύθυνε νέο κάλεσμα διαλόγου προς τους φοιτητές, εξαγγέλλοντας ενισχύσεις που περιλαμβάνουν μειώσεις τιμών στα καύσιμα και οικονομική ενίσχυση προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Παρότι οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κύλησαν χωρίς ακρότητες, η πολιτική ένταση παραμένει στο ζενίθ, με το επόμενο κρίσιμο ραντεβού των διαδηλωτών στους δρόμους να έχει οριστεί για το Σάββατο.