Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώνεται στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Πέμπτης 18/12. Ειδικότερα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού λίγο πριν τις 12:00 στο κέντρο των Βρυξελλών.

 

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

 

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέβηκαν αιφνιδιαστικά στους δρόμους των Βρυξελλών λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει τους αγρότες και ξεκίνησαν επεισόδια σώμα με σώμα ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές. Δείτε βίντεο:

Δείτε την στιγμή που τα τρακτέρ σπάνε τα οδοφράγματα της Αστυνομίας:

 

Νωρίτερα λαμπάδιασαν δέντρα στην πλατεία μπροστά από το χώρο όπου οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν για τον πρωτογενή τομέα και την εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.:

Δείτε εικόνες από την πλατεία μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες:

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί στο χώρο

Τα αγάλματα της πλατείας χρησιμεύουν ως … κρησφύγετο

Φωτιά σε κάδους και βαρέλια στα οδοφράγματα των αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι τα τρακτέρ βγήκαν τα μεσάνυχτα στους δρόμους των Βρυξελλών και έφτασαν μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές καθώς η κινητοποίηση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

 

