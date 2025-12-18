Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώνεται στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Πέμπτης 18/12. Ειδικότερα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού λίγο πριν τις 12:00 στο κέντρο των Βρυξελλών.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέβηκαν αιφνιδιαστικά στους δρόμους των Βρυξελλών λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει τους αγρότες και ξεκίνησαν επεισόδια σώμα με σώμα ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές. Δείτε βίντεο:

Δείτε την στιγμή που τα τρακτέρ σπάνε τα οδοφράγματα της Αστυνομίας:

Νωρίτερα λαμπάδιασαν δέντρα στην πλατεία μπροστά από το χώρο όπου οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν για τον πρωτογενή τομέα και την εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.:

Δείτε εικόνες από την πλατεία μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες:

Υπενθυμίζεται ότι τα τρακτέρ βγήκαν τα μεσάνυχτα στους δρόμους των Βρυξελλών και έφτασαν μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές καθώς η κινητοποίηση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.