Ένταση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό, οι αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν, έσπασαν τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. “It looks like civil war” say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg

— James Kanter (@jameskanter) February 26, 2024