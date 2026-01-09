Μεγάλη ναυτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καραϊβική και τον Βόρειο Ατλαντικό, με στόχο την κατάληψη δεξαμενόπλοιου που θεωρείται ότι παραβιάζει αμερικανικές κυρώσεις.

Στόχος των ΗΠΑ το τάνκερ «Olina»

Το «Olina», το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που έχει άμεση γνώση του θέματος, όπως αποκαλύπτεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τάνκερ «Olina», εντοπίστηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση του U.S. Southern Command και της Ακτοφυλακής. Το πλοίο είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η κατάσχεσή του την Παρασκευή.

The United States has seized the tanker Olina in the Caribbean Sea near Trinidad and Tobago, Reuters reports. According to shipping databases, the vessel was sailing under a false East Timor flag and had previously departed from Venezuela. pic.twitter.com/tRP8934eWO — Saint Javelin (@saintjavelin) January 9, 2026

Με πληροφορίες από το Reuters