Ένα σοβαρό επεισόδιο που -φαίνεται να- έλαβε χώρα πρόσφατα ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρνει στην επιφάνεια τις βαθιές διαφωνίες που υπάρχουν σε ζητήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, παρά τη μακροχρόνια στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών.

Η πληροφορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του NBC News, σύμφωνα με το οποίο οι δύο ηγέτες είχαν μια ιδιαιτέρως τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία στις 28 Ιουλίου, με φωνές, διακοπές και έντονη αντιπαράθεση για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Έντονη αντίδραση Τραμπ για το λιμό στη Γάζα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα όταν ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι δεν υφίσταται λιμός στη Γάζα, αποδίδοντας τις σχετικές αναφορές σε προπαγάνδα της Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος φέρεται να απάντησε με οργή, λέγοντας πως «δεν θέλω να ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη», τονίζοντας ότι έχει δει με τα μάτια του εικόνες παιδιών που υποφέρουν από ασιτία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα μετά από δημόσια δήλωση του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχει πολιτική πείνας στη Γάζα» και «δεν υπάρχει πείνα».

Τράμπ προς Νετανιάχου: Προκλητική η διάψευση για όσα βιώνουν τα παιδιά

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την ενόχληση του Τραμπ, ο οποίος λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σημείωσε πως η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή είναι υπαρκτή και καταγεγραμμένη. «Τα παιδιά φαίνονται εξαντλημένα. Δεν μπορείς να προσποιηθείς κάτι τέτοιο», φέρεται να δήλωσε.

Καθολική διάψευση του δημοσιεύματος από το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο

Παρά τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε τέτοιο περιστατικό, αποκαλώντας το δημοσίευμα «απόλυτα ψευδές» και «κατασκευασμένο».

Πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ωστόσο, επιβεβαίωσε ανωνύμως στο NBC, ότι η συνομιλία ήταν «ιδιαίτερα άμεση και μονόπλευρη», με τον Τραμπ να κρατά κυρίως τον λόγο και να επιμένει για την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η περιοχή βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού. Πολλοί κάτοικοι της Γάζας επιβιώνουν με ελάχιστη τροφή και νερό, ενώ φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν διεθνώς αποτυπώνουν εικόνες σοβαρού υποσιτισμού, κυρίως σε παιδιά.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις, η ισραηλινή ηγεσία επιμένει πως οι ανθρωπιστικές αποστολές συνεχίζονται και πως η Χαμάς φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο και την κακή διαχείριση της βοήθειας.

Μετά το τηλεφώνημα, η αμερικανική πλευρά απέστειλε ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή τον Στιβ Γουίτκοφ, ώστε να συντονίσει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας και να ακούσει τις θέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης από κοντά.