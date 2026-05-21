Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας έκανε γνωστή την πρόθεσή του να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Πολωνία τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Αφορμή για την οργισμένη αντίδραση της Βαρσοβίας στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες μετά τη σύλληψή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Σημειώνεται πως η απόφαση για τον αποκλεισμό του Ισραηλινού αξιωματούχου ανήκει στον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος έδωσε οδηγίες ώστε να κινηθούν άμεσα οι εσωτερικές διαδικασίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επίσημη απαγόρευση εισόδου του Μπεν Γκβιρ στην πολωνική επικράτεια.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά ενόχληση της πολωνικής κυβέρνησης για τη μεταχείριση των συλληφθέντων, δεδομένου μάλιστα ότι ανάμεσα στα μέλη του στολίσκου που κρατήθηκαν βρίσκονταν και δύο Πολωνοί υπήκοοι.

Στο πλαίσιο των άμεσων διπλωματικών αντιδράσεων, το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε εκτάκτως τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία, αξιώνοντας μια επίσημη και ξεκάθαρη συγγνώμη για τη συμπεριφορά του υπουργού και τις συνθήκες κράτησης των πολιτών της.

Πίσω από την πολιτική ένταση, ωστόσο, υπάρχει και η θετική κατάληξη για τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Όπως έγινε γνωστό από τις πολωνικές αρχές, οι δύο Πολωνοί ακτιβιστές, μαζί με ξένους συναδέλφους τους, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι από τις ισραηλινές φυλακές όπου κρατούνταν.