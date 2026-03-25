Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αντιδρώντας σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται σε διάφορες περιοχές, οφείλονται σε επιτυχημένες αναχαιτίσεις εναέριων απειλών. Την ίδια στιγμή, η Εθνοφρουρά της χώρας γνωστοποίησε ότι κατέρριψε πέντε drones εντός των «περιοχών ευθύνης» της.

Kuwaiti air defense systems are currently engaged in intercepting hostile missiles and drones that breached the country’s airspace, Ministry of Defense Spokesman Colonel Staff Saud Al-Atwan announced . https://t.co/xE5TRjgCOu#KUNA #KUWAIT pic.twitter.com/bNOiKG98Cz — Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) March 25, 2026



Νωρίτερα, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον χωρών του Κόλπου, με τον ισχυρισμό ότι στοχεύει εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον αμερικανικό στρατό.