Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον Κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ.

Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έγιναν για να «τιμηθούν» αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα, που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, πιθανόν ανήκουν σε τρίτο, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Άλλος αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο, σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ.

Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς.

Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν την 17η Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε κύκλο διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύρραξη έχει γίνει κομμάτια καθώς τον λόγο έχουν πάρει τα όπλα και το αδιέξοδο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ παγιώνεται.

Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Πλοίο στις φλόγες

Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν– ανακοίνωσαν ότι «σταμάτησαν» διά της βίας δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο βρισκόταν στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του χωριού Κούμζαρ του σουλτανάτου του Ομάν.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Νωρίς το πρωί η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, ξεπέρασε τα 90 δολάρια, φθάνοντας έτσι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ.

«Άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί αυτό το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», επιχειρηματολόγησε.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», υποστήριξε ακόμη.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετώπιζαν επίθεση «ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων». Στο Μπαχρέιν, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι κατά «πληροφορίες» της, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ενδέχεται να επιδιώξουν να στοχοποιήσουν απροσδιόριστες τοποθεσίες» στην πρωτεύουσα Μανάμα, ειδικά στο «κεντρικό» τμήμα της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι επιτέθηκαν «αιφνιδιαστικά» σε «κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού» (σ.σ.: των ΗΠΑ) στην Ατ Τανφ, στη Συρία. Επρόκειτο για «αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram. Παράλληλα, έδωσαν βίντεο από πλήγμα που κατάφεραν σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει και την Παρασκευή πως επιτέθηκαν εναντίον της βάσης στην ατ Τανφ, όπου ο έλεγχος παραδόθηκε στον στρατό της de facto κυβέρνησης της Συρίας τον Φεβρουάριο, μετά την απόσυρση των ΗΠΑ. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον συριακό στρατό διέψευσε από την πλευρά της ότι η βάση υπέστη βομβαρδισμό.

Η βάση αυτή βρίσκεται στη νοτιοανατολική Συρία, στα τριεθνή σύνορα με την Ιορδανία και το Ιράκ.

Οι Φρουροί διαβεβαίωσαν επιπλέον πως επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους και έπληξαν αμερικανικά μεταγωγικά και AWACS στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Κατ’ αυτούς προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» σε κάποια, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ πως κατέρριψε, σε συνεργασία με τον ιορδανικό στρατό, «θραύσματα» ιρανικού πυραύλου που είχε εκτοξευτεί με στόχο την Άκαμπα, λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, όχι μακριά από το ισραηλινό λιμάνι στην Εϊλάτ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters, ΑΠΕ