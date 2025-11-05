Κλίμα αντιπαράθεσης διαμορφώνεται έξω από το σερβικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), διοργανώνει σήμερα το απόγευμα μεγάλη συγκέντρωση υποστηρικτών. Από νωρίς το πρωί, λεωφορεία ναυλωμένα από το κόμμα μεταφέρουν πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας προς το Βελιγράδι.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο όπου τους τελευταίους οκτώ μήνες βρίσκεται ο αυτοαποκαλούμενος «καταυλισμός των έμπιστων του Βούτσιτς». Επισήμως, η συγκέντρωση παρουσιάζεται ως τελετή υποδοχής ομάδας Σέρβων πολιτών από το Κόσοβο, οι οποίοι πραγματοποίησαν πεζοπορία σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο της συγκέντρωσης, η Ντιάνα Χρκα, μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, συνεχίζει για τέταρτη ημέρα απεργία πείνας. Η ίδια ζητεί να κινηθούν οι δικαστικές διαδικασίες για την απόδοση ποινικών ευθυνών σχετικά με τον θάνατο του γιου της και άλλων 15 ανθρώπων, που έχασαν τη ζωή τους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024.

Γύρω από τη σκηνή της απεργού πείνας συγκεντρώνονται συνεχώς πολίτες που της εκφράζουν τη συμπαράστασή τους, ενώ για το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η παρουσία φοιτητών από το Βελιγράδι, το Νόβι Σαντ και πανεπιστήμια της νότιας Σερβίας.

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ομάδων προκαλεί ανησυχίες για πιθανές εντάσεις ή επεισόδια στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Βούτσιτς κάλεσε τους υποστηρικτές του να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους.

«Πρέπει να δείξουμε ωριμότητα και ευπρέπεια. Να αποδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Αυτή είναι η έκκλησή μου προς την πλειοψηφία: να επιδείξει υπευθυνότητα», τόνισε ο Σέρβος πρόεδρος.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι με τη ρητορική και τις κινήσεις του τροφοδοτεί κλίμα πόλωσης στη σερβική κοινωνία.