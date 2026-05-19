Σε πεδίο έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την ασφάλεια στην Ουκρανία και τη στάση των χωρών της Βαλτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, εξαπέλυσε σοβαρές κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η Μόσχα διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από το έδαφος της Λετονίας, καθώς και από άλλες χώρες της Βαλτικής.

Παράλληλα, ο Ρώσος διπλωμάτης απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις συγκεκριμένες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιότητά τους ως μέλη του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να τις προστατεύσει από ενδεχόμενα στρατιωτικά αντίποινα της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Νεμπένζια ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός της Λετονίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση της Ρίγας. Η εκπρόσωπος της Λετονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Σανίτα Παβλούτα-Ντεσλάντες, πήρε τον λόγο και απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Ρώσου ομολόγου της, χαρακτηρίζοντάς τις ως «καθαρή φαντασία» και στερούμενες οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.