Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027, με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε τη γνωστή προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές. Σημειώνεται πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συμπερίληψη της ένταξης ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα την καθιστούσε τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καθυστερήσει την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη (11/12) ότι αυτός και η ομάδα διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους – και μάλιστα και από τους Αμερικανούς».

«Επειδή, αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη, που έχουν επιρροή», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Επομένως, οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες και είναι καλό που συμμετέχουν».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και της χορηγήθηκε το καθεστώς της επίσημης υποψήφιας χώρας τέσσερις μήνες αργότερα.

Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε στους Financial Times τον περασμένο μήνα ότι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να τεθούν σε «επιτήρηση» για μερικά χρόνια και να αποκλειστούν από το μπλοκ σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, βάσει μιας πρότασης που αποσκοπεί στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των νεοεισερχόμενων χωρών.

Η συμπερίληψη σε ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας της πορείας της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ έως το 2027 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την ουκρανική εφημερίδα «Mirror of the Week» την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την ίδια μέρα ότι πίστευε πως οι ΗΠΑ ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Νομίζω είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και με την Ουκρανία».

Ο ίδιος δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παραστούν σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, την οποία θα φιλοξενήσει η Γερμανία, στην οποία Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επεξεργαστούν ορισμένα από τα πιο ακανθώδη σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν εγκριθεί μεταξύ των πλευρών.

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε ορκιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας σε 24 ώρες -, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ότι η συμφωνία είχε γίνει «λίγο περίπλοκη».

Η Ρωσία δεν έχει δηλώσει ότι θα αποδεχτεί οποιοδήποτε σχέδιο που αποκλίνει από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη δει τα τελευταία προσχέδια του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, που έχουν γίνει με τη συμβολή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της. «Όταν το δούμε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μας αρέσει πολύ», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η περιοχή Ντονμπάς στην πρώτη γραμμή θα μπορούσε να γίνει «ελεύθερη οικονομική ζώνη», μια ιδέα που προωθείται από την κυβέρνηση Τραμπ, εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή που ελέγχει εκεί.