Ενόψει των προετοιμασιών της επόμενης φάσης της ισραηλινής επιχείρησής στο παλαιστινιακό έδαφος, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε (21/10) ότι σκοπεύει «να αυξήσει» τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από σήμερα θα εντείνουμε τα πλήγματα», δήλωσε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Πρέπει να μπούμε στην επόμενη φάση του πολέμου με τις καλύτερες συνθήκες, όχι σύμφωνα με όσα μας λέει ο καθένας. Από σήμερα, αυξάνουμε τα χτυπήματα και ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο», επισήμανε ο Χάγκαρι σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος πιθανότατα στη μεγάλη χερσαία επίθεση.

Την ίδια ώρα, υπηρεσίες του ΟΗΕ απηύθυναν σήμερα έκκληση για κατάπαυση του πυρός και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα μετά την μεταφορά από 20 φορτηγά φορτίου με βοήθεια που έφθασε στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας.

«Απευθύνουμε έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία μαζί με την άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα ώστε να επιτραπεί στους φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας να φτάσουν στους πολίτες που χρήζουν ανάγκης, να σωθούν ζωές και να αποτραπούν περαιτέρω ανθρώπινα δεινά», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας και συνεχείς και να επιτρέπουν σε όλους τους κατοίκους της Γάζας να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισε ότι συνεχίζει τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς εταίρους για την απελευθέρωση των ομήρων και την αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Η Χαμάς ξεκαθάρισε και σήμερα πως δεν συζητά για την τύχη των αιχμαλώτων του ισραηλινού στρατού μέχρι το τέλος της «επιθετικότητας» στη Γάζα.

Συγκεκριμένα η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο πως δεν θα συζητήσει την τύχη των αιχμαλώτων του ισραηλινού στρατού έως ότου το Ισραήλ τερματίσει την «επίθεσή» του στη λωρίδα της Γάζας.

«Η στάση μας όσον αφορά τους αιχμαλώτους του ισραηλινού στρατού είναι σαφής: σχετίζεται με μια (πιθανή) ανταλλαγή αιχμαλώτων και δεν θα το συζητήσουμε έως ότου το Ισραήλ τερματίσει την επιθετικότητά του στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους», είπε ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, μιλώντας από τον Λίβανο.

Την ίδια ώρα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να συζητούν τις δυνατότητες που θα υπάρξουν για τη Λωρίδα της Γάζας μετά την εκδίωξη της Χαμάς από την περιοχή, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Το σχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, εξετάζει την πιθανότητα εγκατάστασης μιας προσωρινής κυβέρνησης με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και με τη συμμετοχή αραβικών κυβερνήσεων.

Πάντως, να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εξαρτώνται από τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος, με το Bloomberg να σημειώνει ότι οποιαδήποτε τέτοια πιθανότητα θα χρειαζόταν την αποδοχή των αραβικών εθνών της περιοχής, κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο.

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ναι μεν έχουν δηλώσει επανειλημμένα πως δεν σκοπεύουν να καταλάβουν τη Γάζα, αλλά έχουν επίσης πει ότι η συνέχιση της διακυβέρνησης από τη Χαμάς είναι απαράδεκτη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τους 1.400 νεκρούς Ισραηλινούς και τους περισσότερους από 200 ομήρους.

«Η εγκαθίδρυση μιας προσωρινής κυβέρνησης θα ήταν απίστευτα δύσκολη και η συγκατάθεση των αραβικών κυβερνήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση» σημειώνει πρώην ανώτερος αναλυτή της Μέσης Ανατολής στην CIA.

«Ένα σχέδιο στο οποίο θα συμμετείχαν αραβικές κυβερνήσεις θα απαιτούσε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα αραβικά κράτη αποδέχονται τον κίνδυνο και συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα απαιτούσε επίσης ένα άλμα εμπιστοσύνης από την Ιερουσαλήμ – κάτι που αυτή τη στιγμή λείπει» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ισχυρίστηκε σήμερα (21/10) πως το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ τις τελευταίες ώρες έπεσαν στη Γάζα, σκοτώνοντας πολίτες.

Ο εκπρόσωπος του IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, έκανε λόγο για περισσότερες από 500 ρουκέτες. «Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

