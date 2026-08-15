Έντεκα πτώματα εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, από αεροσκάφος με το οποίο αναζητούνται πλεούμενα με μετανάστες σε κίνδυνο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (14/8) η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, τύπου Albatross, είδε κάποια από τα πτώματα να φορούν ρούχα, και κάποια άλλα κράταγαν ακόμα σαμπρέλες ελαστικών, όλα βρίσκονταν σε στάδιο προχωρημένης αποσύνθεσης, σημείωσε η ΜΚΟ.

Η SOS Méditerranée εκτελεί πτήσεις με αυτό το αεροσκάφος σε συνεργασία με την οργάνωση Humanitarian Pilots Initiative (HPI).

Η ιταλική ακτοφυλακή περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από ΜΚΟ χθες το πρωί πως εντοπίστηκαν 11 πτώματα περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χιλιόμετρα) ανοικτά από τη λιβυκή πόλη Ζουάρα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Πρόσθεσε ότι ο τομέα όπου εντοπίστηκαν ανήκει στην περιοχή ευθύνης της λιβυκής ακτοφυλακής και ότι διαβίβασε αμέσως την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια από λιβυκής πλευράς.

Είναι μάλλον ασυνήθιστο οι ιταλικές αρχές να αναφέρονται καν σε ειδοποιήσεις αυτής της φύσης.

Η SOS Méditerranée τόνισε πως «αν και οι συνθήκες και το πότε έγινε το ναυάγιο» που οδήγησε στους θανάτους δεν έχουν ξεκαθαρίσει, το μακάβριο εύρημα υπενθυμίζει με πολύ σκληρό τρόπο «τις ανθρώπινες συνέπειες των θανάσιμων πολιτικών» της ΕΕ, που όπως το βλέπει η οργάνωση χαρακτηρίζονται από «αδιαφορία και αποτροπή με κάθε κόστος».

Η θαλάσσια μεταναστευτική οδός της κεντρικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται η πιο επικίνδυνη στον πλανήτη. Σύμφωνα με δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, τουλάχιστον 872 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι ως τώρα φέτος.