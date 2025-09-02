Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα, στο περιθώριο της 25ης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ο SCO αποτελείται από 10 κράτη μέλη, δύο παρατηρητές και 14 εταίρους διαλόγου από την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα (1/9), γελώντας δυνατά, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολουθούσε με ένα μετρημένο χαμόγελο. Οι τρεις ηγέτες συνομίλησαν σύντομα και φιλικά πριν από την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (OSC) στην Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα.

Η συνάντηση ανέδειξε το αυξανόμενο βάρος της συνόδου που από την ίδρυσή της λειτουργεί ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή στην Κεντρική Ασία και έχει ενισχύσει σταδιακά το μέγεθός της.

Στην ομιλία του, ο Σι κάλεσε τα κράτη-μέλη να απορρίψουν την «ψυχροπολεμική νοοτροπία», τον σχηματισμό αντίπαλων μπλοκ και αυτό που περιέγραψε ως «εκφοβισμό» από μεγάλες δυνάμεις. Αντ’ αυτού, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης ενός διεθνούς συστήματος με κέντρο τον ΟΗΕ και τη μετάβαση σε μια «δικαιότερη και πιο ισορροπημένη παγκόσμια διακυβέρνηση» που θα στηρίζεται σε πολλαπλά κέντρα ισχύος.

Kατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα, οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ αντάλλαξαν θερμή χειραψία, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.

Η σύνοδος συγκέντρωσε πάνω από 20 ηγέτες από διάφορες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και της συνεργασίας. Η χειραψία των δύο ηγετών ερμηνεύεται ως ένδειξη της στρατηγικής σχέσης που αναπτύσσουν οι δύο χώρες.

