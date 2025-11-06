Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η καταγωγή της συζύγου του Ζοράν Μαμντάνι, της Ράμα Ντουβάτζι, από τη Συρία, στάθηκε αρκετή για να τον κάνει … «συγγενή» στα μάτια πολλών Σύρων. Μετά τη νίκη του στις Δημοτικές Εκλογές της Νέας Υόρκης, ο 34χρονος πολιτικός έγινε αντικείμενο ενθουσιασμού, περηφάνειας αλλά και χιούμορ σε αρκετές αραβικές χώρες και στο Ιράν.

Το γεγονός ότι πρόκειται για τον πρώτο Μουσουλμάνο Δήμαρχο στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, αλλά και οι ξεκάθαρες θέσεις του υπέρ της Παλαιστίνης, τον έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στον αραβικό κόσμο.

«Λατρεύω το πώς οι Σύροι τον αποκαλούν γαμπρό τους», σχολίασε με χιούμορ ο Καράμ Νασάρ, αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης συριακής πλατφόρμας Al Jumhuriya. «Ο καημένος νόμιζε ότι παντρεύεται μόνο μια Σύρια – τώρα ανήκει σε ολόκληρο το έθνος», πρόσθεσε.

Ανάλογο ενθουσιασμό εξέφρασε και ο Σύρος διανοητής Άμπντελ Καρίμ Μπακάρ, με πάνω από 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Facebook, χαρακτηρίζοντας τη νίκη του Μαμντάνι «υπέροχη είδηση». Όπως είπε, χαίρεται διπλά γιατί ο νέος Δήμαρχος είναι «γαμπρός του» και γιατί «εκπροσωπεί τη φωνή των φτωχών και των περιθωριοποιημένων».

Σημαντική απήχηση είχε επίσης ένα προεκλογικό βίντεο του Μαμντάνι, όπου μιλά αραβικά με λεβαντίνικη προφορά και αστειεύεται: «Ξέρω τι σκέφτεστε – θα μπορούσα να είμαι ο γαμπρός σας στη Δαμασκό». Στο ίδιο βίντεο φαίνεται να πίνει τσάι μέντας και να δοκιμάζει «κιουνεφέ της Ναμπλούς», παραδοσιακό γλυκό με τυρί και κανταΐφι.

Οι θέσεις του υπέρ της Παλαιστίνης είναι γνωστές: έχει χαρακτηρίσει το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ» και τον πόλεμο στη Γάζα «γενοκτονία».

Στη Νάμπλους, ο 26χρονος φοιτητής Σάλεχ χαρακτήρισε «απίστευτη» τη νίκη του: «Ένας Μουσουλμάνος Δήμαρχος σε μια πόλη με περισσότερους Εβραίους απ’ ό,τι το Τελ Αβίβ – είναι τρελό!». Άλλος Παλαιστίνιος, ο Ράμι Κουχούν, είπε ότι η εκλογή του τού έδωσε «μια σπίθα ελπίδας» μετά τη φρίκη στη Γάζα.

Η εκλογή Μαμντάνι προκάλεσε επίσης έντονη κάλυψη στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στάθηκαν στο γεγονός ότι είναι σιίτης, όπως και η πλειοψηφία των Ιρανών.

Με πληροφορίες από: newarab.com