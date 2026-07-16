Νέες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό να κλιμακώνεται απότομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, η Τεχεράνη έχει ζητήσει από τους Χούθι της Υεμένης να τεθούν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα ζήτησαν να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αποκλείσουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η εξέλιξη αυτή, αν υλοποιηθεί, απειλεί να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στη διεθνή αγορά πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα τις παγκόσμιες μεταφορές.

Το συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο δράσης φαίνεται πως αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στα ανώτατα ηγετικά κλιμάκια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προτού το τελικό μήνυμα διαβιβαστεί στους συμμάχους τους στην Υεμένη.

Όπως επιβεβαίωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή, οι οποίοι διατήρησαν την ανωνυμία τους λόγω της κρισιμότητας του θέματος, οι Χούθι έλαβαν γνώση των προθέσεων της Τεχεράνης πολύ πρόσφατα.

Παρόλο που δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε αυτή η οδηγία, η χρονική συγκυρία γεννά ερωτήματα, καθώς έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχοποίησης των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος των Χούθι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα το πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Ωστόσο μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «πύλη» της Ερυθράς Θάλασσας, στα υψώματα που βλέπουν τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν. Επίσης ανέφερε πως αναμένουν την εντολή να ξεκινήσουν.

Με το Ορμούζ ήδη κλειστό, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα οδηγούσαν σε ταυτόχρονη διατάραξη των δύο βασικών, θαλάσσιων οδών εξαγωγής του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο, τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Εκπρόσωποι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται ήδη στην Υεμένη θα αποφασίσουν το πότε θα κλείσε το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είπε η πηγή που πρόσκειται στους Χούθι.

Σε μια ένδειξη κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στη Σαουδική Αραβία τις προηγούμενες ημέρες, κατηγορώντας το βασίλειο ότι βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο είναι υπό τον έλεγχό τους, σπάζοντας μια εκεχειρία τεσσάρων ετών.