Οι διακοπές του βασιλιά Βίλεμ και της βασίλισσας Μαξίμα στην Ελλάδα, έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στην Ολλανδία, καθώς οι Ολλανδοί μονάρχες επιλέγουν να περάσουν το καλοκαίρι τους σε μια εξοχική κατοικία στην περιοχή του Κρανιδίου, κοντά στις Σπέτσες.

Επίκεντρο των αντιδράσεων είναι η δίμηνη διάρκεια των διακοπών τους αλλά και η επιλογή της τοποθεσίας, γεγονότα που δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας τους, τα οποία μάλιστα προέβησαν σε συγκρίσεις με άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, που επέλεξαν να περάσουν το καλοκαίρι τους, εντός των συνόρων της χώρας τους.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας

Συγκεκριμένα το περιοδικό Story, αναφέρει ότι άλλες βασιλικές οικογένειες, όπως εκείνες της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, προτιμούν να περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές είτε στο εξοχικό τους, είτε σε ιδιωτικές κατοικίες μέσα στη χώρα τους, δίνοντας την αίσθηση ότι είναι περισσότερο προσγειωμένοι και συνδεδεμένοι με τους πολίτες τους.

Σύμφωνα με πηγές, η παραμονή τους στην Ελλάδα, σε μια ήσυχη περιοχή, τους επιτρέπει να αποφύγουν τη δημοσιότητα και να απολαύσουν την οικογενειακή τους ζωή, χωρίς την πίεση των Μέσων ενημέρωσης.

Το βασιλικό ζεύγος δηλώνει πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης

Παρά την κριτική που δέχονται για τη διάρκεια των διακοπών τους, το παλάτι διευκρινίζει ότι ο βασιλιάς παραμένει σε επιφυλακή και διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εθνικής κρίσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η συζήτηση γύρω από τις καλοκαιρινές τους διακοπές δεν είναι καινούργια.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το βασιλικό ζεύγος δέχθηκε έντονη κριτική όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα, ενώ η Ολλανδία είχε εκδώσει οδηγίες για αποφυγή των διεθνών μετακινήσεων.

Η αντίδραση του κοινού ήταν τόσο έντονη, που το βασιλικό ζεύγος αναγκάστηκε να επιστρέψει νωρίτερα και να ζητήσει συγνώμη με ένα βίντεο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «απερίσκεπτη».

Βίλα 4.000 τ.μ. με θέα το μαγευτικό Αιγαίο

Η εξοχική κατοικία της οικογένειας στην περιοχή του Κρανιδίου είναι μια εντυπωσιακή βίλα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, με θέα στο Αιγαίο.

Το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι τυχαία επιλεγμένο, καθώς το ζεύγος φαίνεται να έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αγάπη για την περιοχή μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 2010, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που τους έφερε κοντά στα νησιά του Αργοσαρωνικού.