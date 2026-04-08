«Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε επίσημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δεν έμεινε ικανοποιημένο όταν έμαθε ότι η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί σε προχωρημένο στάδιο χωρίς να έχει ζητηθεί η γνώμη του», σύμφωνα με μεσολαβητές και πηγή που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το γνωστό μέσο αναφέρει πως το Τελ Αβίβ δεν είχε λόγο στις συνομιλίες της Τρίτης, 7 Απριλίου, που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός και μάλιστα, ενημερώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση για τα αποτελέσματα.

Σήμερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Βηρυτού, καθώς δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία απέναντι στη Χεζμπολάχ και δήλωσε επισήμως ότι θα συνεχίσει την επιθέσεις στην οργάνωση, με «αποφασιστικό τρόπο».

Η Βηρυτός δέχτηκε εκατοντάδες πλήγματα μέσα σε 10 λεπτά. Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα «89 νεκρούς και 700 τραυματίες».