Η Τουρκία καταδικάζει με έντονο τρόπο την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιθέσεις στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως μια νέα φάση στην επιθετική και επεκτατική πολιτική της Ιερουσαλήμ. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν άμεσα δράση για να σταματήσουν την εφαρμογή του σχεδίου και να αποτρέψουν την πλήρη καταστροφή της Γάζας, που έχει ήδη πληγεί από έναν παρατεταμένο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τις στρατιωτικές του ενέργειες, να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση βασισμένη στην αρχή των δύο κρατών. Σύμφωνα με την Τουρκία, κάθε ενέργεια του Ισραήλ που οδηγεί στην περαιτέρω κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Αναλυτικά, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταγγέλλει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει την επιχείρηση στη Γάζα, που θεωρεί ως μέρος μιας γενοκτονικής στρατηγικής για τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού και την επέκταση της κατοχής. Η Τουρκία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές βλάπτουν τη διεθνή ασφάλεια και εντείνουν την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Τουρκία καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη της για να αποτρέψει την εφαρμογή του ισραηλινού σχεδίου, που στοχεύει να καταστήσει τη Γάζα ακατοίκητη και να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από την πατρίδα τους. Προτρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Ισραήλ.

Η απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις στη Γάζα έρχεται μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησής του να «νικήσει τη Χαμάς» και να «καταλάβει την πόλη της Γάζας», ενώ τονίζει ότι δεν προτίθεται να την κυβερνήσει. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατάληψη του ελέγχου της πόλης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους εκτός των περιοχών συγκρούσεων. Παράλληλα, το Ισραήλ προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την εφαρμογή ενός νέου πολιτικού καθεστώτος στην περιοχή, που δεν θα εξαρτάται από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή.