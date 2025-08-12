Προβληματισμό και αβεβαιότητα έχει προκαλέσει η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, ο οποίος υποστηρίζει πως πρόκειται για έκτακτο μέτρο λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας στην αμερικανική πρωτεύουσα, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η πόλη θα γίνει ξανά το λαμπερό κέντρο που όλοι θέλουν να είναι», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, όμως, σύμφωνα με το CNN, παρά τις διακηρύξεις του, η απόφαση φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς τη συναίνεση ή την προειδοποίηση των τοπικών αρχών.

Η Δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την απόφαση μόνο όταν την άκουσε live στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, προκαλώντας σύγχυση σχετικά με την ηγεσία της αστυνομίας και τις αλλαγές στις στρατηγικές αστυνόμευσης.

Η Μπάουζερ ανέφερε ότι προσπαθεί να συναντηθεί με τη Γενική Εισαγγελέα, Πάμ Μπόντι, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα επιβλέπει την εφαρμογή της απόφασης. Η Δήμαρχος όμως διευκρίνισε ότι η Αρχηγός της Αστυνομίας, Παμέλα Σμιθ, θα παραμείνει επικεφαλής και θα αναφέρεται στη Δήμαρχο μέσω του Αναπληρωτή Δημάρχου.

Αντιδρά το FBI

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη πως η Ουάσιγκτον δεν είναι πολιτεία, αλλά ομοσπονδιακή περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος, στην ουσία, έχει εξουσία κυβερνήτη και μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κυβέρνησης. Ειδικοί, όπως η Δρ. Χάιντι Μπόνερ από το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Καρολίνας, επισημαίνουν στο CNN ότι η κατάσταση παραμένει ασαφής ως προς το ποιος ακριβώς είναι υπεύθυνος για την αστυνομία στην πόλη, δεδομένου ότι ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ενεργεί ως κυβερνήτης της περιοχής.

Η απόφαση Τραμπ να αναπτύξει 800 στρατιώτες από την Εθνοφυλακή της Ουάσιγκτον και να στείλει 130 πράκτορες του FBI για να συνδράμουν στην αστυνόμευση της πόλης, προκαλεί επίσης ανησυχία. Οι πράκτορες του FBI δεν είναι εκπαιδευμένοι για καθημερινές περιπολίες και ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα συντονισμού με την τοπική αστυνομία, κυρίως λόγω των διαφορετικών πολιτικών για τη χρήση βίας και άλλων πρακτικών αστυνόμευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με αξιωματούχους του FBI, η μεταφορά πρακτόρων από άλλες σημαντικές αποστολές, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος, ενδέχεται να αποδυναμώσει την ικανότητα του FBI να ανταποκριθεί σε άλλες σοβαρές απειλές.

Έχει νόημα η απόφαση του Τραμπ;

Η απόφαση Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή που τα εγκληματικά ποσοστά στην Ουάσιγκτον δεν δείχνουν να παρουσιάζουν αυξητική τάση. Αντιθέτως, η Δήμαρχος Μπάουζερ και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η εγκληματικότητα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση να αναπτυχθούν ομοσπονδιακοί πράκτορες σε καθημερινές αστυνομικές περιπολίες, σύμφωνα με ειδικούς, δεν αναμένεται να έχει μόνιμο αντίκτυπο στην εγκληματικότητα και να επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές.

Η Δρ. Μπόνερ υπογραμμίζει ότι τέτοιες έκτακτες ενέργειες μπορεί να έχουν περιορισμένα αποτελέσματα και ότι η λύση στην εγκληματικότητα απαιτεί πιο ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες στρατηγικές, όπως η αντιμετώπιση των αιτίων που οδηγούν στη διαπραγμάτευση εγκλημάτων.

Η απόφαση του Τραμπ θα έχει περιορισμένη διάρκεια 30 ημερών, ενώ οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές για την πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον και τη σχέση της με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, καταλήγει το CNN στην ανάλυσή του.