Μπροστά σε μια νέα, ανησυχητική μέθοδο παράκαμψης των συνοριακών ελέγχων βρίσκονται οι λιθουανικές αρχές, καθώς στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο ανακάλυψαν 12 υπόγειες σήραγγες. Τα τούνελ αυτά ξεκινούσαν από το έδαφος της Λευκορωσίας και είχαν κατασκευαστεί με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου μεταναστών στην ευρωπαϊκή χώρα.

Ενημερώνοντας το κοινοβούλιο στο Βίλνιους, ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με το πρακτορείο BNS, ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων».

Προσέθεσε, μάλιστα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Η απειλή της παράτυπης μετανάστευσης αυξάνεται και οι σήραγγες που σκάβονται κάτω από τα κρατικά σύνορα αποτελούν πλέον μια παράνομη εναλλακτική λύση για την παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία της Λιθουανίας».

Το φαινόμενο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, για το οποίο η Λιθουανία, από κοινού με τη Λετονία και την Πολωνία, έχει καταγγείλει επανειλημμένα το καθεστώς της Λευκορωσίας. Το Μινσκ κατηγορείται ότι ενορχηστρώνει τη μεταφορά ανθρώπων από περιοχές που μαστίζονται από κρίσεις, κατευθύνοντάς τους οργανωμένα προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Ως απάντηση στην ασύμμετρη αυτή πίεση, η λιθουανική κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην ανέγερση συνοριακού φράχτη και στην αυστηροποίηση των ελέγχων. Ωστόσο, οι διακινητές φαίνεται πως στράφηκαν σε υπόγειες διόδους, με αντίστοιχα τούνελ να έχουν ήδη εντοπιστεί τόσο στα λετονικά, όσο και στα πολωνικά σύνορα με τη Λευκορωσία.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα αυτή απειλή, η λιθουανική συνοριοφυλακή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Όπως εξήγησε ο κ. Κατελίνας, οι εθνικές αρχές έχουν συσφίξει τη συνεργασία τους με τη Frontex (την ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας συνόρων) αλλά και με ιδιωτικούς φορείς.

Παράλληλα, η Λιθουανία ενισχύει το τεχνολογικό της οπλοστάσιο, δοκιμάζοντας ειδικά ραντάρ ανίχνευσης βάθους και προχωρώντας στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού που θα επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό των υπόγειων περασμάτων.