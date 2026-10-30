Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, καθώς η Binance ανακοίνωσε πως κατάφερε να εντοπίσει και να παγώσει περίπου 3 δισεκατομμύρια από τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια που εκλάπησαν από την πλατφόρμα της. Παρά τη μερική αυτή επιτυχία, αγνοείται ακόμη η τύχη των υπόλοιπων 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την εταιρεία να διαβεβαιώνει πάντως ότι θα καλύψει πλήρως όλες τις απώλειες των χρηστών.

Η ανατομία της επίθεσης: Το κενό στο λάπτοπ και τα κρίσιμα 20 λεπτά

Η εντυπωσιακή σε ταχύτητα και μέγεθος κυβερνοεπίθεση διήρκεσε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εσωτερική έρευνα της Binance, η αρχική ρωγμή ασφαλείας ενδέχεται να προήλθε από τον παραβιασμένο φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας.

Μέσω αυτής της πρόσβασης, οι δράστες κατάφεραν να διεισδύσουν στα ψηφιακά πορτοφόλια (hot wallets) του ανταλλακτηρίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, διασπώντας τα κεφάλαια σε 10 διαφορετικά δίκτυα συναλλαγών, κατάφεραν να εξάγουν το ιλιγγιώδες ποσό, αφήνοντας πίσω τους ένα ψηφιακό ίχνος που επιχειρούν πλέον να αποκωδικοποιήσουν εταιρείες αναλύσεων.

Τα ίχνη οδηγούν στην Πιονγκγιάνγκ

Εξειδικευμένες αμερικανικές εταιρείες παρακολούθησης blockchain, όπως η TRM Labs και η Chainalysis, «δείχνουν» ως υπαίτιους χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα. Όπως επισημαίνει η TRM Labs, η μεθοδολογία της επίθεσης φέρει εντυπωσιακές ομοιότητες με προηγούμενα χτυπήματα που έχουν αποδοθεί στο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ — με πιο χαρακτηριστική την κλοπή από την πλατφόρμα Bybit το 2025. Μάλιστα, η εταιρεία δηλώνει πως η εκτίμησή της διατυπώνεται «με υψηλό βαθμό βεβαιότητας».

Αναταράξεις στις αγορές και επαναλειτουργία

Η είδηση προκάλεσε άμεσα τριγμούς στις αγορές κρυπτονομισμάτων κατά την ασιατική συνεδρίαση. Το Bitcoin κατέγραψε πτώση άνω του 3%, υποχωρώντας στα 76.368 δολάρια (χαμηλό έξι εβδομάδων), ενώ παρόμοια πορεία ακολούθησε και το Ether, πέφτοντας στα 2.178 δολάρια.

Από την πλευρά της, η Binance έσπευσε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διευκρινίζοντας πως οι καταθέσεις δεν έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, ο συνιδρυτής της εταιρείας, Γι Χε, δήλωσε πως οι υπηρεσίες ανάληψης, οι οποίες είχαν προσωρινά παγώσει για λόγους ασφαλείας, αναμένεται να αποκατασταθούν πλήρως εντός 48 ωρών.