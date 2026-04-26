Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε τον εντοπισμό νέων θραυσμάτων από drone στο έδαφός της, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μία ημέρα μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

Μάλιστα στο σημείο αναπτύχθηκε ομάδα πυροτεχνουργών, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το εκρηκτικό φορτίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο επί τόπου, ενώ ειδικοί του Υπουργείου Άμυνας παραμένουν στην περιοχή για την αξιολόγηση των κινδύνων.

Το drone που συνετρίβη την προηγούμενη ημέρα δεν προκάλεσε θύματα, ωστόσο σημειώθηκαν ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία, ενώ περίπου 200 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εντοπίζονται θραύσματα drone στο έδαφος της Ρουμανίας, κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, η οποία έχει καταγγείλει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά το περιστατικό, η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Οάνα Τόιου, κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βουκουρέστι. Όπως δήλωσε αργότερα, «ήταν η πρώτη φορά που δεν μπόρεσε να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι το drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο ανήκει στη Ρωσία».

Σημειώνεται ότι το 2025 η Ρουμανία υιοθέτησε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.