Φωτιά έχει πάρει το παρασκήνιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μετά το επεισόδιο με τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες, την ώρα που ανέβαινε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια.

Here’s when the UN escalator stopped working the second Trump & Melania got to it (The teleprompter stopped right when he started his speech also) pic.twitter.com/fxmDetY3Yb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 23, 2025

Παράλληλα, προβλήματα υπήρξαν και με τον τηλεϋποβολέα (autocue), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Σύμφωνα με τον Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, η διακοπή της λειτουργίας της κυλιόμενης σκάλας φαίνεται να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος – συγκεκριμένα, από έναν εικονολήπτη που συνόδευε τον Τραμπ και φέρεται να ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και ενοχλημένος, επέλεξε να σχολιάσει το περιστατικό με χιούμορ στην ομιλία του, λέγοντας: «Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα».

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Η ατάκα προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο, ωστόσο η αντίδραση από τον Λευκό Οίκο δεν ήταν εξίσου χαλαρή. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εμφανίστηκε οργισμένη, υποστηρίζοντας πως ενδέχεται να υπήρξε δόλος πίσω από τη βλάβη. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), δήλωσε:

«Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως».

BANNON: The escalator stops exactly when Trump steps on it, come on. The teleprompter doesn’t work, but Lula’s worked fine. They’re messing with him. The UN thinks they’re cute. Pull every penny. Shut it down. pic.twitter.com/5H3iqEkggg — Grace Chong, MBI (@gc22gc) September 23, 2025

Από την πλευρά του ΟΗΕ, πάντως, οι τόνοι κρατούνται χαμηλοί, με τους υπεύθυνους να κάνουν λόγο για τεχνικό σφάλμα χωρίς πρόθεση και να επισημαίνουν ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το περιστατικό έχει ήδη πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις και θεωρίες στα social media, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και επίσημες διαμαρτυρίες από αμερικανικής πλευράς.