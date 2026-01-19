Εμπειρογνώμονες, που ερευνούν τα αίτια της εκτροχίασης ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα, εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των αρχικών ερευνών.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με ένα τρένο που διερχόταν την ίδια ώρα από το σημείο, στην αντίθετη γραμμή, σπρώχνοντάς το εκτός τροχιάς και σε ένα ανάχωμα, γεγονός που χαρακτηρίστηκε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη, στη σύγχρονη εποχή.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο Ανταμούζ, στη νότια επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. (220 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba https://t.co/UbOTMTbkF2 https://t.co/kDcbtKBRtM pic.twitter.com/LHuwXs9UPv — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του δυστυχήματος εντόπισαν φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της ράγας, γνωστή ως «fishplate», η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική σύνδεση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρυνόταν καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στη γραμμή.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν πως η ελαττωματική σύνδεση είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του δυστυχήματος.

Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), η οποία έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση των αιτίων της καταστροφής, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif και το ισπανικό Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο εποπτεύει το CIAF, επίσης δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Álvaro Fernandez Heredia, Πρόεδρος της Renfe, η οποία εκμεταλλεύεται το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για την αιτία. Ωστόσο, το δυστύχημα συνέβη υπό «παράξενες συνθήκες», είπε, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος έχει αποκλειστεί».

Τα αρχικά ευρήματα της επιθεώρησης

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στη σιδηροτροχιά, ωστόσο το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο.

Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικά ελεγχόμενο όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή παρέπεμψε σε φωτογραφία που απεικονίζει το κενό στη ράγα, η οποία περιλαμβάνεται και σε υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Guardia Civil. Η περιοχή έχει σημανθεί με αριθμούς συμβάντων από την αστυνομία και έχει φωτογραφηθεί από ιατροδικαστικούς και πραγματογνώμονες.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, συγκαταλέγονταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφτηκαν τον τόπο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μετά το δυστύχημα.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο της Iryo βρισκόταν σε λειτουργία για λιγότερο από τέσσερα χρόνια και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κατασκευαστής του συρμού, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης, χωρίς να εντοπίσει ανωμαλίες.

Το τρένο είναι μοντέλο Frecciarossa 1000, το ίδιο που χρησιμοποιείται και στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.