Τα υπολείμματα ενός ακόμη θύματος των πυρκαγιών που ρήμαξαν προάστια του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν χθες Τετάρτη, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε τουλάχιστον 30 νεκρούς, σχεδόν τρεις μήνες αφότου ξέσπασαν αυτές οι φωτιές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

NEW: The death toll in January’s wildfires has risen to 30 with a new fatality confirmed in Altadena. https://t.co/vkYDB4q8BV



Ομάδα ιατροδικαστών της κομητείας του Λος Άντζελες «μετέβη στην Αλταντίνα», κοινότητα σε μικρή απόσταση από τη μητρόπολη, για να «εξετάσει» πιθανόν ανθρώπινα υπολείμματα που βρίσκονταν επιτόπου, η υπηρεσία τους με ανακοίνωση Τύπου.

Possible human remains connected to the Eaton Fire were discovered Wednesday in Altadena, according to the Los Angeles County Office of Medical Examiner.https://t.co/sqrKCXXEpa

