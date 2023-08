Διακεκριμένος επιστήμονας του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι για πρώτη φορά εντόπισε υλικό που προέρχεται εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Πρόκειται για θραύσματα τα οποία προήλθαν από ένα αντικείμενο μεγέθους ενός μέτρου που συνετρίβη ανοιχτά της Παπούα της Νέας Γουινέας το 2014.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής φυσικής του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ ανέφερε ότι τα εκατοντάδες αυτά μικροσκοπικά θραύσματα που βρέθηκαν στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού δεν προέρχονται από το δικό μας ηλιακό σύστημα αλλά είναι πολύ πιθανό από ένα εξωγήινο σκάφος.

Όπως τονίζει, «οι περίπου 700 μικροσκοπικές μεταλλικές σφαίρες που αναλύθηκαν περιέχουν κράματα που δεν ταιριάζουν με κανένα υφιστάμενο κράμα στο ηλιακό μας σύστημα». Ο καθηγητής μιλά για μια ιστορική ανακάλυψη αλλά η ανακοίνωσή του δεν επιβεβαιώνει ακόμα την ύπαρξη εξωγήινων.

Ο Λεμπ και η ομάδα του βρήκαν 700 σφαίρες διαμέτρου 0,05–1,3 χιλιοστών σε 26 διαδρομές που κάλυπταν μια περιοχή έρευνας μεγέθους ενός τετάρτου του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Τα δεδομένα από την ανάλυση έδειξαν ότι τα θραύσματα είναι πλούσια σε βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο, μαζί με χαμηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία με υψηλή συγγένεια με τον σίδηρο, όπως το Ρήνιο – ένα από τα πιο σπάνια στοιχεία που βρέθηκαν στη Γη.

«Είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι ακούμπησαν με τα χέρια τους υλικά από ένα μεγάλο αντικείμενο που έφτασε στη Γη εκτός του ηλιακού συστήματος», προσθέτει στην ανακοίνωσή του.

Η Daily Mail αναφέρει πως ο καθηγητής δεν αποκλείει να είναι θραύσματα εξωγήινου σκάφους, αλλά η μελλοντική έρευνα θα απαντήσει εάν είναι φυσικά ή κατασκευασμένα από άλλα όντα.

«Προς το παρόν, αυτό που μας ενδιέφερε να ελέγξουμε σε πρώτη φάση είναι εάν τα υλικά αυτά προέρχονται εκτός του ηλιακού μας συστήματος», είπε στην εφημερίδα.

Ο Άβι Λεμπ και η πολυμελής ομάδα του διήνυσαν δύο εβδομάδες τον περασμένο Ιούνιο ερευνώντας τον πυθμένα της θάλασσας με την ελπίδα να ανακτήσουν στοιχεία που θα στηρίζουν τη θεωρία του. Ταξίδεψαν σε μια τοποθεσία όπου ο μετεωρίτης IM1 πιστεύεται ότι συνετρίβη πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Σημειώνεται πως οι επιστήμονες του Χάρβαρντ πέρασαν χρόνια σε στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό για να εντοπίσουν τη ζώνη πρόσκρουσης κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα, αναλύοντας δεδομένα για να προσδιορίσουν εάν και πότε το αντικείμενο έπεσε από το διάστημα.

Ο Λεμπ είναι ένας από τους καθηγητές που πιστεύει ανοιχτά ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη. Μάλιστα το 2021, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Εξωγήινος: Το πρώτο σημάδι Ευφυούς Ζωής πέρα από τη Γη).