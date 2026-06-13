Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο του μνημονίου να έχει καταρτιστεί.

«Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, του οποίου η χώρα διαμεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε πως «βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης από ποτέ. Με την οριστικοποίησή της να αναμένεται πιθανότατα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα».

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική συμφωνία ειρήνης θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», έγραψε κλείνοντας στην ανάρτησή του, ο Σαρίφ.

Δείτε την ανάρτηση του Πακιστανού Πρωθυπουργού στο Χ:

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Ο Τραμπ πιέζει να κλείσει η συμφωνία πριν την Σύνοδο Κορυφής των G7

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει να κλείσει η συμφωνία με το Ιράν πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των G7 στη Γαλλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εμφανίζονται αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι οι τελευταίες εκκρεμότητες αναμένεται να λήξουν άμεσα. Σημειώνεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία για τη Σύνοδο, την οποία φιλοξενεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Εβιάν λε Μπεν.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, Γερμανίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Καναδά και Ιαπωνίας θα πάνε πρώτα στην Γενεύη και από εκεί θα κατευθυνθούν προς την γαλλική πόλη.

Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ: «Συμφωνία ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου»

Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι ενδεχόμενο να «κλείσει» ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Μπέσεντ παραχώρησε συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News και συγκεκριμένα δήλωσε πως «θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού του θέματος».

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών.

«Για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια οι ΗΠΑ εξέφρασαν σεβασμό προς το Ιράν»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν συμφώνησαν να «σεβαστούν η μία την κυριαρχία της άλλης χώρας», με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου που έχει πλήξει την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι μετά από 47 χρόνια, οι ΗΠΑ εξέφρασαν γραπτώς τον σεβασμό τους για τη χώρα του, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο IRIB News.

«Ομοίως, οι δύο πλευρές θα σεβαστούν την κυριαρχία η μία της άλλης. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που, μετά από 47 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ρητά τον σεβασμό τους για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το αναφέρουν αυτό και το διατυπώνουν γραπτώς, και μας ζητούν, σε αντάλλαγμα, να σεβαστούμε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Αραγτσί.