Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για τα πλήγματα στην περιοχή, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Αναμένουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης στις δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσουν στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ – μόνιμος απεσταλμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη – στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Προκειμένου να γίνουν οι εργασίες, ο Ουλιάνοφ τόνισε πως «είναι ζωτικής σημασίας να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην περιοχή».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί από τις 23 Σεπτεμβρίου. Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και για την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έχει δηλώσει πως οι γεννήτριες ντίζελ παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας στον σταθμό, διαβεβαιώνοντας ότι συνεργάζεται με τις αντιμαχόμενες πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί η εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προκάλεσε σκόπιμα την αποσύνδεση του πυρηνικού σταθμού από το ουκρανικό δίκτυο, προκειμένου να τον συνδέσει στο ρωσικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών διέψευσε προ ημερών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τον σταθμό.