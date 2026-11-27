Εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», στο πλαίσιο των εργασιών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, αναφέρθηκε στην πορεία των ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ήρεμη.

Έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος το GSI

Τοποθετούμενος για τη σημασία του εγχειρήματος, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας υπογράμμισε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου GSI. Όπως τόνισε, η διασύνδεση αφορά δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ στη διαδικασία υλοποίησης συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες.

Στενή παρακολούθηση και αισιοδοξία για την εξέλιξη των ερευνών

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τουρκικών προκλήσεων, ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις γύρω από την παρουσία του «Abeille Marengo» στην κυπριακή ΑΟΖ.

Επιλέγοντας τη διατήρηση χαμηλών τόνων, ο Βασίλης Πάλμας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.