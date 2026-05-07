Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Μαΐου, σε πρωτοσέλιδη ανάρτησή τους, οι New York Times, ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον αναμένει με αγωνία μέσα στις επόμενες ώρες, την απάντηση της Τεχεράνης στις προτάσεις της, οι οποίες θα δοθούν στον επίσημο διαμεσολαβητή, που είναι το Πακιστάν.

Βεβαίως, προηγουμένως, άλλος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήριζε τις αμερικανικές προτάσεις ως λίστα αμερικανικών επιθυμιών, ενώ πηγές από την Τεχεράνη ισχυρίζονταν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση εξαγωγής του εμπλουτισμένου ιρανικού ουρανίου προς την αμερικανική πλευρά.

Παρ’ όλα αυτά, από το μεσημέρι και μετά της Πέμπτης, άρχισε και νέα πτωτική τάση στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο έπεφτε κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Αραβικά ΜΜΕ ισχυρίζονταν το απομεσήμερο της Πέμπτης πως επέρχεται συμφωνία σταδιακού ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και πως είναι ζήτημα ωρών να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal σημείωνε πως οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στο Ιράν μια νέα πρόταση – πλαίσιο για το πυρηνικό του πρόγραμμα και τις εμπλουτισμένες ποσότητες ουρανίου. Αν και εφόσον, η Τεχεράνη αποδεχτεί αυτό το πλαίσιο, τότε θα ξεκινήσουν 30 μέρες λεπτομερών συνομιλιών.

Το αραβικό δίκτυο Al Jazeera μετέδιδε την ίδια ώρα πως η Τεχεράνη, μέσω Πακιστάν, καλεί σε διάλογο και διπλωματία, σημειώνοντας πως ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε συνομιλία του με τον Πακιστανό ομόλογό του, ενημέρωσε πως η ιρανική ηγεσία ετοιμάζεται να απαντήσει στο πλαίσιο πρότασης των ΗΠΑ, που αποτελείται από 14 σημεία. Το Al Jazeera προσθέτει πως ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως διεξάγει «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν και πως «είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε σε συμφωνία».

Πάντοτε κατά το ίδιο δίκτυο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε συνομιλία 2,5 ωρών με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε το Κρατικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της χώρας, IRIB.

Αραβικά ΜΜΕ: Συμφωνία για άνοιγμα του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ώρες

Την ίδια ώρα, σαουδαραβικά ΜΜΕ αναφέρουν πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ και την επαναλειτουργία τους. Συγκεκριμένα, το Al-Hadath και το Al Arabiya υποστηρίζουν πως Ιράν και ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία, που θα επιτρέψει τη διέλευση των εγκλωβισμένων πλοίων.

«Αναμένεται, τις επόμενες ώρες, πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά», αναφέρει χαρακτηριστικά το δίκτυο Al-Hadath. «Φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού, με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του Ορμούζ».

Παράλληλα, το Al Arabiya μεταδίδει, σύμφωνα με πηγές, ότι «έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, με αντάλλαγμα το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο σημείο».

Το Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Φεβρουάριο, εμποδίζοντας τη διακίνηση περίπου του 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να προχωρούν σε δαπανηρές αλλαγές δρομολογίων.