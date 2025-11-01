Ολοκληρώθηκαν τα πολυαναμενόμενα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, του μεγαλύτερου Μουσείου παγκοσμίως αφιερωμένου σε έναν πολιτισμό. Η τελετή, διάρκειας περίπου ενενήντα λεπτών, παρακολουθήθηκε από πλήθος ηγετών και προσωπικοτήτων, ανάμεσά τους ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του.

Δείτε τις εκδηλώσεις:

Το εντυπωσιακό συγκρότημα, δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας, εκτείνεται σε έκταση ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου και φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα, ανάμεσά τους χρυσά αντικείμενα, αγάλματα και σαρκοφάγους, που φωτίζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας Αιγύπτου. Το Μουσείο, κόστος κατασκευής 1 δισ. δολάρια, φιλοδοξεί να γίνει νέο επίκεντρο του παγκόσμιου αιγυπτιολογικού ενδιαφέροντος.