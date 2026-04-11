Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες του «Artemis II», μετά από το 10ήμερο ταξίδι τους στη Σελήνη και το ιστορικό τους επίτευγμα, που σηματοδότησε ένα κρίσιμο βήμα στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, χαρίζοντάς μας εικόνες, που μέχρι πρόσφατα ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Επτά λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, το πλήρωμα της αποστολής «Artemis II» της NASA άγγιξε τα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Μ. Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνια, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Orion, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα, και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό ωκεανό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς συνέβη την εποχή της επιστροφής και προσθαλάσσωσης του Apollo 11, το μακρινό 1969.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δημιούργησε ευρεία ζώνη αποκλεισμού στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο και περισυνέλλεξε το τετραμελές πλήρωμα του «Artemis II».

Στο διαδίκτυο δημοσιεύονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες βίντεο με εικόνες από τις τελευταίες ώρες του ταξιδιού των αστροναυτών προς τη Γη, την προσθαλάσσωσή τους και την περισυλλογή τους από το Αμερικανικό Ναυτικό στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Δείτε ακολούθως ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο

Μια μέρα γεμάτη υπερηφάνεια στην «Ακτή του Διαστήματος». Αμερικάνοι πολίτες απαθανατίζουν από παραλία με τα κινητά τους τηλέφωνα τα πρώτα λεπτά της απογείωσης του «Artemis II» που ξεκινάει το ταξίδι του προς τη Σελήνη την 1η Απριλίου.

«Καλώς ήλθατε σπίτι». Το πλήρωμα της αποστολής «Artemis II» προσγειώθηκε με επιτυχία στον Ειρηνικό Ωκεανό την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, στις 8:07 μ.μ. EDT (00:07 UTC στις 11 Απριλίου). Η αποστολή διήρκεσε περίπου 10 ημέρες, σηματοδοτώντας την πρώτη επιστροφή επανδρωμένης αποστολής στη Γη από την περιοχή της Σελήνης, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Αφού τους υποδέχτηκε η ομάδα διάσωσης, οι αστροναύτες της αποστολής «Artemis II» βγήκαν από την κάψουλα «Orion», σε μια μακρά διαδικασία εξόδου.

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Τζέρεμι Χάνσεν επιβιβάστηκαν στο USS John P. Murtha, το οποίο θα τους μεταφέρει στην ξηρά.

Η απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, Κριστίνα Κόουκ , φαίνεται να χαιρετάει και να είναι «σε καλή διάθεση» μετά την επιτυχή προσθαλάσσωση του πληρώματος της «Άρτεμις II» στον Ειρηνικό.

Τι συμβαίνει μετά την προσγείωση στη θάλασσα…

Μετά την προσγείωση της αποστολής «Artemis II» στη θάλασσα, ξεκινά μια επιχείρηση ακριβείας. Οι αστροναύτες εντοπίζονται γρήγορα και μεταφέρονται με ελικόπτερο από τη θάλασσα σε ασφαλές σημείο. Εξειδικευμένες ομάδες ασφαλίζουν την κάψουλα, ενώ γιατροί και τεχνικοί εξετάζουν το πλήρωμα. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία μετά την επιστροφή στη Γη. Οι εικόνες από την επιχείρηση έχουν ήδη συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Φανταζόσασταν όλα αυτά που συμβαίνουν μετά την προσγείωση;

Αποστολή ανάκτησης στα βάθη του ωκεανού. Παρακολουθήστε την αθόρυβη αποτελεσματικότητα της ομάδας ανάκτησης της NASA – Πολεμικού Ναυτικού εν δράσει.

Καθώς κατευθύνεται προς το ιατρείο, ο επικεφαλής της τετραμελούς αποστολής Ριντ Γουάιζμαν χειροκροτεί και χαιρετά το πολυπληθές κοινό που βρίσκεται επί του USS John P. Murtha. Οι αστροναύτες της αποστολής «Artemis II» προσγειώθηκαν με ασφάλεια στις 10 Απριλίου στις 8:07 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) μετά από 10 ημέρες στο διάστημα.

Επιστροφή στη Γη: Η ιστορική αποστολή ολοκληρώθηκε

Η κάψουλα, με το όνομα «Integrity», επέστρεψε με επιτυχία στη Γη μετά την ιστορική αποστολή, σηματοδοτώντας το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη στον 21ο αιώνα.

Η προσγείωση (προσθαλάσσωση) πραγματοποιήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στις ακτές της Καλιφόρνιας, ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί.

Όλα ξεκίνησαν στην τελική φάση για την επάνοδο στη Γη, όταν το Orion πραγματοποίησε την τελευταία διόρθωση της τροχιάς του, εξασφαλίζοντας μία ακριβή επιστροφή. Από εκεί και πέρα, οι αστροναύτες απλώς παρακολουθούσαν, με τα πάντα να διεξάγονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα του σκάφους.

Ένα ορόσημο για την εξερεύνηση του διαστήματος υπό την ηγεσία της ΝASA και ένα γιγαντιαίο βήμα προς την οριστική επιστροφή στη Σελήνη, αλλά και πέρα από αυτήν.

Το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα ξεκίνησε τώρα.

Ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του «Integrity» με τους τέσσερις αστροναύτες και τους διαλόγους τους.

Το «Artemis II» προσγειώθηκε με ασφάλεια στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο! Τέσσερις αστροναύτες μόλις έφεραν στο φως την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας.