Διαδοχικές εκρήξεις σημειώνονται στο ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, στο ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας, με τις αρχές να αυξάνουν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού, καθώς ηφαιστειακή τέφρα και λάβα υψώνεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η ισχυρότερη έκρηξη στο ηφαίστειο, με κρατήρα ύψους 1.584 μέτρων, σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 01:35 (τοπική ώρα). Νωρίτερα χθες, η πρώτη έκρηξη έστειλε την ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Δείτε την δορυφορική εικόνα που αποτύπωσε την έκρηξη στην περιοχή:

Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-laki erupts, spewing ash 10 km into the sky https://t.co/tvAkpoKNPr pic.twitter.com/GMaKzvaKD8 — The Sun Malaysia (@theSundaily) October 15, 2025

Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-laki erupts, spewing ash 10km into the sky https://t.co/DRz1oImY3P — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 15, 2025

Δείτε Live εικόνα από την έκρηξη: