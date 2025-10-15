Διαδοχικές εκρήξεις σημειώνονται στο ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, στο ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας, με τις αρχές να αυξάνουν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού, καθώς ηφαιστειακή τέφρα και λάβα υψώνεται στα 10 χιλιόμετρα.

 

Η ισχυρότερη έκρηξη στο ηφαίστειο, με κρατήρα ύψους 1.584 μέτρων, σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 01:35 (τοπική ώρα). Νωρίτερα χθες, η πρώτη έκρηξη έστειλε την ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Δείτε την δορυφορική εικόνα που αποτύπωσε την έκρηξη στην περιοχή:

Δείτε Live εικόνα από την έκρηξη:

 

