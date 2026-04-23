Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έκανε ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον των επανδρωμένων διαστημικών ταξιδιών, περνώντας περίπου δέκα ημέρες στο διάστημα. Οι τέσσερις αστροναύτες της NASA επέστρεψαν με εντυπωσιακό οπτικό υλικό, το οποίο θυμίζει σκηνές κινηματογραφικής παραγωγής, παρότι καταγράφηκε με απλές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες του πλανήτη μας, από απόσταση 54.500 χλμ από τη Γη.. Σε σχετική ανάρτηση, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι αστροναύτες απαθανάτισαν μοναδικές λήψεις κατά την πορεία τους προς τη Σελήνη, φτάνοντας έως και τα 252.756 μίλια από τη Γη, απόσταση που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 το 1970.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «όσο μακριά κι αν φτάσουμε, δεν ξεχνάμε ποτέ την προέλευσή μας», με τη Γη να ξεχωρίζει στο σκοτάδι του διαστήματος ως μια φωτεινή μπλε και λευκή «κουκκίδα» που μοιάζει σχεδόν να χαμογελά.

It’s our home. This Earth Day, see our planet as our Artemis II astronauts saw it with these new images from the mission. pic.twitter.com/ne0ZwqtqOc — NASA (@NASA) April 22, 2026

Παράλληλα, η αστροναύτης Χριστίνα Κοχ μοιράστηκε ένα βίντεο που κατέγραψε με iPhone, από το διαστημικό σκάφος Orion, τη δεύτερη ημέρα της αποστολής. Τη στιγμή της λήψης, το σκάφος βρισκόταν περίπου 54.400 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, προσφέροντας μια εντυπωσιακή οπτική του πλανήτη μας από το διάστημα.

Earthshine. Artemis II astronaut Christina Koch captured this video of Earth outside the windows of the Orion spacecraft during the second flight day of the mission. Orion was roughly 33,800 miles (54,500 km) away from Earth when @Astro_Christina took this video. pic.twitter.com/1YBxVj4hi9 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 22, 2026



«Αναπολούμε τις ξεχωριστές εικόνες του πλανήτη μας που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Σελήνη. Καθώς πετούσαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη στο πιο απομακρυσμένο σημείο του ταξιδιού — σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η αποστολή Apollo 13 το 1970» αναφέρει σε ανάρτησή της η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ.