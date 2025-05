Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο ηφαίστειο της Αίτνας, στη Σικελία, όπου σημειώθηκε νέα έκρηξη.

Από την Τετάρτη, ο νοτιοανατολικός κρατήρας της Αίτνας εισήλθε σε μια νέα εκρηκτική φάση, με εκρήξεις, σύννεφα αερίου και τέφρας, ενώ οι ροές λάβας έφτασαν τα 200-300 μέτρα ύψος.

Η Αίτνα «ξύπνησε» και πάλι δύο μήνες μετά την τελευταία έκρηξη, που συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου. Τότε, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, που διήρκεσε για μέρες και δημιούργησε μια ροή λάβας τριών χιλιομέτρων, οδήγησεσε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου στην Κατάνια.

Mt Etna put on another incredible show last night

This morning's flight over Mount Etna revealed the final stage of its eleventh eruption from the south-east crater, featuring strong explosive activity and a minor release of volcanic ash.

Location: Sicily, Italy

Captured: Marcello Heli

April 30, 2025