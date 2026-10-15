Ένα μοναδικό και εξαιρετικά εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι της Φλόριντα λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης ενός πυραύλου Falcon 9 της SpaceX.

Τα καυσαέρια του πυραύλου κρυσταλλοποιήθηκαν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αντανακλώντας το φως του ήλιου και σχηματίζοντας στον νυχτερινό ουρανό μια φωτεινή φιγούρα που έμοιαζε με «θαλάσσιο πλάσμα», προκαλώντας τον θαυμασμό της επιστημονικής κοινότητας και της NASA.

Το φαινόμενο της «διαστημικής μέδουσας» πάνω από τη Φλόριντα

Το σπάνιο και φαντασμαγορικό θέαμα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/10), στις 6:33 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), όταν ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε από τη διαστημική βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, μεταφέροντας επιστημονικό φορτίο και προμήθειες προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε μόλις 48 λεπτά πριν από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του λυκόφωτος. Η χρονική αυτή στιγμή αποδείχθηκε ιδανική για τη δημιουργία του περίφημου φαινομένου που είναι γνωστό στην αστρονομία και τη διαστημική μηχανική ως «Space Jellyfish» (Διαστημική Μέδουσα).

Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες:

Καθώς ο πύραυλος ανέβαινε σε μεγάλο υψόμετρο, τα καυσαέρια και το αποτύπωμα καυσίμων αδρανοποιήθηκαν και κρυσταλλοποιήθηκαν στην παγωμένη και αραιή ανώτερη ατμόσφαιρα.

Ενώ στη Γη επικρατούσε ακόμη σκοτάδι, ο πύραυλος σε εκείνο το ύψος δεχόταν ήδη τις πρώτες αχτίδες του ήλιου πριν αυτός ανατείλει στον ορίζοντα.

Η αλληλεπίδραση αυτή προκάλεσε την έντονη αντανάκλαση του ηλιακού φωτός πάνω στα παγωμένα σωματίδια, δημιουργώντας μια φωτεινή, διαστελλόμενη «ουρά» που θύμιζε μέδουσα ή απόκοσμο πλάσμα του βυθού.

Το βίντεο που ανήρτησε η NASA και δείχνει το φαινόμενο της «διαστημικής μέδουσας»:

Η ανακοίνωση του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι της NASA

Το εντυπωσιακό φαινόμενο τράβηξε αμέσως την προσοχή της NASA, με το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι (Kennedy Space Center) να προβαίνει σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Αυτό που μοιάζει με θαλάσσιο πλάσμα που περιπλανιέται στον νυχτερινό ουράνιο θόλο είναι στην πραγματικότητα καυσαέρια πυραύλου που αλληλεπιδρούν με την αραιή ανώτερη ατμόσφαιρα και αντανακλούν το φως του ήλιου πριν ο ήλιος ανατείλει στον ορίζοντα. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. Στιγμές όπως αυτές μας υπενθυμίζουν ότι οι διαστημικές πτήσεις δεν αφορούν μόνο την εξερεύνηση και την επιστήμη, αλλά και το δέος που προκαλούν σε όλους όσοι κοιτάζουν προς τον ουρανό!»

Η μαγεία των εκτοξεύσεων στο λυκόφως

Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πλήρως ορατό με γυμνό μάτι από τη Γη αποκλειστικά κατά τις εκτοξεύσεις που πραγματοποιούνται την αυγή ή το σούρουπο.

Όταν μια εκτόξευση γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, το διάχυτο ηλιακό φως «καλύπτει» την αντανάκλαση, ενώ στη μέση της νύχτας η σκιά της Γης εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου από το να φωτίσουν τα σύννεφα των καυσαερίων στα ανώτερα στρώματα.

Έτσι, το παράθυρο των λίγων λεπτών πριν την ανατολή ή μετά τη δύση προσφέρει ένα μοναδικό φωτογραφικό και οπτικό αποτέλεσμα που πάντα καθηλώνει τους παρατηρητές.