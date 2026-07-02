Σε νέα φάση έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας έχει εισέλθει η Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, προσφέροντας για ακόμη μια φορά ένα άκρως εντυπωσιακό αλλά και καθηλωτικό θέαμα. Νέα πλάνα από drone αποτυπώνουν το μεγαλείο της φύσης, καθώς η φωτεινή, πορτοκαλί λάβα ξεχύνεται από τις πλαγιές του ηφαιστείου, «φωτίζοντας» τον νυχτερινό ουρανό της Σικελίας.

Το χρονικό της νέας έκρηξης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Αστεροσκοπείο της Αίτνας του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), η τελευταία εκρηκτική δραστηριότητα ξεκίνησε από μια ρωγμή που άνοιξε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, η παχιά λωρίδα λάβας σημείωσε γρήγορη καθοδική πορεία, κατεβαίνοντας περισσότερα από 300 μέτρα χαμηλότερα από το αρχικό σημείο της έκρηξης. Οι εικόνες της διάπυρης ύλης που κυλά στις πλαγιές έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα παγκοσμίως.

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Σε πορτοκαλί συναγερμό η αεροπορία

Παρά την εντυπωσιακή θέα, οι επιστήμονες του INGV παρακολουθούν στενά το φαινόμενο. Μέχρι στιγμής, το Αστεροσκοπείο καταγράφει σχετικά ασθενή εκρηκτική δραστηριότητα, χωρίς να έχει παρατηρηθεί ο ανησυχητικός σχηματισμός μεγάλων νεφών ηφαιστειακής τέφρας.

Ωστόσο, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, το επίπεδο συναγερμού για την αεροπορία (σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας – ICAO) έχει τεθεί και παραμένει στο πορτοκαλί. Αυτό σηματοδοτεί είτε μια αυξημένη πιθανότητα για μεγαλύτερη έκρηξη είτε ότι η τρέχουσα έκρηξη εξελίσσεται με περιορισμένη έως μηδενική εκπομπή τέφρας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις πτήσεις στην περιοχή της Κατάνιας.

Ήπια η δραστηριότητα για τους κατοίκους

Από την πλευρά της, η Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί το επίπεδο συναγερμού για τον πληθυσμό στο κίτρινο. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως οι συγκεκριμένες εκρήξεις του ηφαιστείου συνήθως δεν ενέχουν άμεσο κίνδυνο και δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους των γύρω περιοχών.