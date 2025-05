Η Αίτνα έκανε τη νύχτα μέρα στην Κατάνια, όταν ξαφνικά λάβα και στάχτες άρχισαν να βγαίνουν από τον κρατήρα της.

Τελευταία φορά που είχε εκραγεί η Αίτνα ήταν τον Αύγουστο, με τη στάχτη, τότε, να εμποδίζει τόσο, που οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας για λόγους ασφαλείας.

#Etna ‘s Southeast Crater erupting with Strombolian activity for the 9th time in 5 weeks on the evening of 18 April 2025. Photos taken from Torre del Filosofo, at 3000 m elevation on the upper south flank of Etna, and from Nicolosi, on the south flank of the volcano. pic.twitter.com/xvnuwI27GZ

Χθες, ο ουρανός γέμισε πάλι στάχτη, αλλά το αεροδρόμιο δεν έκλεισε. Αργότερα, ένα σιντριβάνι λάβας φάνηκε να βγαίνει από το ηφαίστειο, ενώ ο νοτιοανατολικός κρατήρας γέμισε με καπνούς. Καπνοί στάχτη και λάβα έφτασαν σε ύψος σχεδόν 4,5 χιλιομέτρων.

Η έκρηξη έγινε τη νύχτα της Κυριακής και οι εικόνες είναι πολύ εντυπωσιακές.

Eruption of Etna volcano in Sicily pic.twitter.com/PLHPw0Rwhe

The Sicilian volcano Mount Etna has sent huge jets of lava into the night sky after erupting overnight.

Scientists say the volcanic discharge has reached 4,500m (14,763ft) above sea level 🌋 https://t.co/R35km5fHbZ pic.twitter.com/L3uQYABD5m

