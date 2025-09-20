Eξερράγη το βράδυ της Παρασκευής, 19/09, στο τουριστικό νησί Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki, προκαλώντας διακοπή λειτουργίας στο τοπικό αεροδρόμιο.

Η μεγαλύτερη έκρηξη στο ηφαίστειο που βρίσκεται σε βουνό ύψους 1.584 μέτρων στο νησί, έλαβε χώρα χθες, όταν εκτοξεύτηκε ηφαιστειακό υλικό έξι χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Ηφαιστειολογίας.

Αρκετές άλλες εκρήξεις καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος χιλιάδων μέτρων στον ουρανό. Οι εκρήξεις αυτές έλαβαν χώρα, αφότου η Γεωλογική Υπηρεσία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο, στην τετραβάθμια κλίμακα της Ινδονησίας το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Muhammad Wafid, επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας, κάλεσε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μείνουν τουλάχιστον έξι χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα.

Το ηφαίστειο είχε ξεκινήσει τις εκρήξεις από τον Ιούλιο, εκτοξεύοντας μια εντυπωσιακή στήλη τέφρας μήκους 18 χιλιομέτρων, η οποία οδήγησε στην ακύρωση είκοσι πτήσεων στο αεροδρόμιο του τουριστικού νησιού Μπαλί. Το Λάκι-Λάκι, που στα ινδονησιακά σημαίνει “άνθρωπος”, γειτνιάζει με ένα άλλο πιο ήσυχο αλλά ψηλότερο ηφαίστειο, με κορυφή στα 1.703 μέτρα, το Περεμπουάν.