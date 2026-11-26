Σκηνές σπάνιας φυσικής ομορφιάς εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη (26/11) στην Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όταν το χρυσαφένιο φως της ανατολής συνάντησε την πυκνή πρωινή ομίχλη που τύλιξε μεγάλα τμήματα της πόλης. Πάνω από την επιφάνεια του ποταμού Τζιαλίνγκ, οι γέφυρες και τα κτήρια πρόβαλλαν εντυπωσιακά μέσα από το λευκό πέπλο.

Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες από τις πρωινές μετακινήσεις, καθώς τα οχήματα που διέσχιζαν μία από τις γέφυρες του ποταμού μέσα στην κινούμενη ομίχλη έδιναν την ψευδαίσθηση ότι κινούνταν ανάμεσα στα σύννεφα.

Την ίδια ώρα, ένα τρένο περνούσε από διαφορετικό επίπεδο της ίδιας κατασκευής, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στο σκηνικό.

Καθώς το φως του ήλιου απλωνόταν σταδιακά στον ορίζοντα, τα κτήρια και οι γύρω λόφοι παρέμεναν εν μέρει κρυμμένοι κάτω από τα πυκνά στρώματα της ομίχλης. Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στις χρυσαφένιες ακτίνες και το λευκό τοπίο συνέθεσε ένα μοναδικό πανοραμικό θέαμα, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη γεωγραφία της Τσονγκτσίνγκ, μιας πόλης που ξεχωρίζει για το ορεινό της ανάγλυφο, τα ποτάμια και τις πολυεπίπεδες γέφυρές της.