Νέα έντονη δραστηριότητα καταγράφεται στο ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, σημειώθηκε νέα έκρηξη, κατά την οποία σιντριβάνια λάβας εκτοξεύτηκαν στον αέρα φτάνοντας σε ύψος έως και τα 200 μέτρα από το έδαφος, ενώ πύρινα ποτάμια σχηματίστηκαν γύρω από τον κρατήρα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μοναδικές εικόνες, με την πυρακτωμένη, κατακόκκινη λάβα και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, προσφέρει αντίστοιχο θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, μέσα από διαδοχικά επεισόδια εκρηκτικής δραστηριότητας.

Παρά την ένταση του φαινομένου, η λάβα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη εντός του κρατήρα της κορυφής, ο οποίος βρίσκεται μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης. Προς το παρόν παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει το νέο αυτό επεισόδιο, καθώς σε προηγούμενες εκρήξεις η δραστηριότητα κυμάνθηκε από μερικές ώρες έως και αρκετές ημέρες.