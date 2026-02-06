Μια αεροδιακομιδή υψηλού ρίσκου, που πραγματοποιήθηκε περίπου 75 μίλια (120 χιλιόμετρα) ανοιχτά από την ακτή της Ντεϊτόνα στη Φλόριντα, καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τον γύρο του διαδικτύου.

Η εντυπωσιακή και δύσκολη προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης ενός πλοιάρχου, ο οποίος είχε επιζήσει σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στη μέση της θάλασσας, έγινε από κλιμάκιο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους και τη θαλασσοταραχή, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον άνδρα να ανελκύεται σώος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χωρίς τραυματισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αποτελεί τον μοναδικό στρατιωτικό κλάδο με «αστυνομικές αρμοδιότητες» στα ομοσπονδιακά ύδατα της χώρας, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους, συλλήψεις και κατασχέσεις. Σε αντίθεση, το Ναυτικό δεν διαθέτει αντίστοιχη δικαιοδοσία απέναντι σε πολίτες.

Δείτε το βίντεο της διάσωσης: