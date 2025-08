Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ τέλεσε σήμερα λειτουργία σε υπαίθριο χώρο, έξω από το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, την οποία παρακολούθησε πάνω από ένα εκατομμύριο καθολικών νέων απ΄όλο τον κόσμο. «Στοχεύστε πάντα σε μεγάλα πράγματα, στοχεύστε στην αγιοσύνη, όπου και αν βρίσκεστε», τόνισε ο πάπας στο μήνυμά του προς τους νέους.

Η θερμή υποδοχή κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή εμφάνιση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, του πρώτου Αμερικανού ποντίφικα, που προσγειώθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας συγκίνηση και ζητωκραυγές.

Στη σημερινή συνάντηση με τους πιστούς συμμετείχαν, εκτός από τον πάπα, 20 καρδινάλιοι, 450 επίσκοπο και 7000 καθολικοί ιερείς. «Η ευάλωτες πλευρές μας, είναι μέρος της εκπληκτικής μας ύπαρξης και οντότητας» πρόσθεσε ο ποντίφικας, καλώντας τους νέους να μην αναζητούν μια ανύπαρκτη, όσο και ψεύτικη τελειότητα.

Η σημερινή λειτουργία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μαζική προσέλευση πιστών που η ιταλική πρωτεύουσα φιλοξένησε στο διάστημα των τελευταίων είκοσι πέντε ετών και οργανώθηκε στα πλαίσια του Αγίου Έτους των Καθολικών.

Mε αναφορά σε μήνυμα του προκατόχου του, πάπα Φραγκίσκου, ο Αμερικανός ποντίφικας, απευθυνόμενος στους νέους που συνέρρευσαν στη Ρώμη τόνισε ότι «όλοι μας καλούμεθα να αναμετρηθούμε με μεγάλα ερωτήματα, τα οποία δεν προβλέπουν κάποια άμεση και απλοϊκή απάντηση, αλλά μας βοηθούν να αρχίσουμε να πορευόμαστε, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να ξεπεράσουμε τα όρια που είχαμε γνωρίσει. Με μια απογείωση, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πετάξουμε».