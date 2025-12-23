Mε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ιταλίας συνεκπαδεύτηκαν στελέχη των Ειδικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο προγράμματος διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε πεδία ασκήσεων και βολών της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε αυτή συμμετείχε προσωπικό και μέσα της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού της ΕΦ και Ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων του Ιταλικού Συντάγματος Πεζοναυτών LAGUNARI «SERENISSIMA».

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά και κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι αναδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Κύπρου και Ιταλίας και παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμβάλλει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, μεταξύ του προσωπικού των δύο χωρών.