Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η εκκαθάριση περίπου 500 αντιαρματικών ναρκών στα σύνορα με την Ιορδανία.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, πρόκειται για ελεγχόμενες εκρήξεις για να καθαρίσει τρία ναρκοπέδια με νάρκες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η αποναρκοθέτηση αποτελεί μέρος ευρύτερων κατασκευαστικών εργασιών που εκτελούνται από το Υπουργείο Άμυνας και την Κεντρική Διοίκηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Το έργο, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και του στρατηγικού ελέγχου κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Ισραήλ, εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια NIS (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και περιλαμβάνει ένα πολυστρωματικό φράγμα που εκτείνεται σε περίπου 500 χιλιόμετρα, από νότια των Υψιπέδων του Γκολάν έως την Άμμο Samar βόρεια του Εϊλάτ.