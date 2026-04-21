Ο ισχυρός σεισμός έντασης 7,7 Ρίχτερ – σύμφωνα με του Ιάπωνες σεισμολόγους, αφού από το Ευρωμεσογειακό η ένταση του καταγράφηκε στα 7,4 Ρίχτερ – ο οποίος σημειώθηκε στις 10:52 (ώρα Ελλάδος), το πρωί της Δευτέρας (20/4), στην Ιαπωνία, προκάλεσε εύλογο πανικό στους κατοίκους της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, τόσο λόγω της έντασης του, όσο και λόγω της προειδοποίησης που εκδόθηκε για τσουνάμι.

Το ακόλουθο βίντεο δείχνει τη σφοδρότητα με την οποία χτύπησε ο Εγκέλαδος την Ιαπωνία.

Οι αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με προληπτικές εκκενώσεις και ελέγχους στις υποδομές.

Παράλληλα σε άλλο βίντεο εικονίζονται πλοία να αποπλέουν τάχιστα από το λιμάνι του Χοκάιντο, καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από τον σεισμό που σημειώθηκε στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ενδέχεται να ακολουθήσει και δεύτερο τσουνάμι, ενώ η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, κάλεσε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να αναζητήσουν υψηλότερο έδαφος.