Βίντεο από την «μπάλα» πράσινης «φωτιάς» που πέταξε πάνω από τον ουρανό της Μόσχας στις 27 Οκτωβρίου και που έγινε ορατή για λίγα δευτερόλεπτα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το σπάνιο αυτό θέαμα καταγράφηκε τυχαία από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, η οποία βρισκόταν σε ύψος περίπου 10.000 μέτρων.

Στο εντυπωσιακό βίντεο φαίνεται το φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει με τεράστια ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω του μία λαμπρή ουρά φωτός.

Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, πρόκειται για μετέωρο – ένα μικρό ουράνιο σώμα που καίγεται κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος.

Δεν πρόκειται δηλαδή για μετεωρίτη.

Η εντυπωσιακή λήψη έγινε το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, ωστόσο, το βίντεο αναρτήθηκε στα social media τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να γίνει viral και τους χρήστες να σχολιάζουν την απίστευτη τύχη να απαθανατιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο μέσα από μια εμπορική πτήση.

Δείτε το βίντεο:

This was apparently filmed mid-air on the night of October 27, so it’s the same spectacular ‘Halloween green’ meteor fireball that was seen right across the Moscow region. https://t.co/73Vb0ggHC1 — SurelyNot (@Niall_Diarmuid) November 12, 2025

Πηγή: x.com

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής