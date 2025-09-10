Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα βουλευτής του Κογκρέσου, δείχνει έναν αμερικανικό στρατιωτικό πύραυλο Hellfire να εξοστρακίζεται από ένα φωτεινό, λαμπερό αντικείμενο που εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης στις 30 Οκτωβρίου 2024.

Το εν λόγω βίντεο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη 9/9 κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου σχετικά με τα «Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα», σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιογραφικά μέσα.

Κατά την ακρόαση της Υποεπιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα UAP παρουσιάστηκαν πλάνα από drone που καταγράφουν έναν πύραυλο Hellfire να εκτοξεύεται από αμερικανικό MQ-9 Reaper εναντίον μιας φωτεινής σφαίρας ανοιχτά της Υεμένης. Παρά την πρόσκρουση, το αντικείμενο συνέχισε απτόητο την πορεία του, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την πιθανή ύπαρξη τεχνολογιών πέρα από τις γνωστές στρατιωτικές δυνατότητες. Το βίντεο παρουσίασε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Μιζούρι, Έρικ Μπέρλισον, ο οποίος ανέφερε ότι του το έδωσε ανώνυμη πηγή.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time. October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen. Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

Οι μάρτυρες και οι βουλευτές που συμμετείχαν στην ακρόαση υπογράμμισαν ότι καμία γνωστή τεχνολογία στις ΗΠΑ δεν είναι ικανή να αντέξει ένα χτύπημα από πύραυλο Hellfire.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πωλίνα Λούναρώτησε κάθε μάρτυρα:

«Γνωρίζετε κάτι στο αμερικανικό οπλοστάσιο που να μπορεί να δεχθεί πλήγμα από Hellfire, να κάνει αυτό που έκανε η σφαίρα και μετά να συνεχίζει;»

Οι μάρτυρες Τζέφρι Νουτσετέλι και Αλεξάντρο Γουίγκινς κατέθεσαν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια τεχνολογία.

Στην ερώτηση αν το βίντεο τους φόβισε, οι τρεις μάρτυρες- Νουτσετέλι, Γουίγκινς και ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας Ντύλαν Μπόρλαντ- απάντησαν καταφατικά.

Πέρα από το βίντεο, οι μάρτυρες μοιράστηκαν και προσωπικές εμπειρίες με UAP.

Ο Νουτσετέλι αναφέρθηκε στο περιστατικό «Vandenberg Red Square» του 2003 στη σημερινή Διαστημική Βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια. Θυμάται τον συνάδελφό του να ουρλιάζει: «Έρχεται κατευθείαν πάνω μας!». Λίγο αργότερα, το αντικείμενο εξαφανίστηκε. Ένας άλλος μάρτυρτας, ο Γουίγκινς, θυμήθηκε ένα περιστατικό με ένα αντικείμενο σε σχήμα καραμέλας Tic Tac, το οποίο απομακρύνθηκε με ανεξήγητη ταχύτητα.

Το βίντεο από την Υεμένη, μαζί με τις καταθέσεις των μαρτύρων, ενισχύει την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση σε στοιχεία που, σύμφωνα με τους μάρτυρες, κρατούνται κρυφά από το Κογκρέσο και το κοινό.

Την περίοδο που φέρεται να τραβήχτηκε το βίντεο, τα νερά ανοιχτά της Υεμένης αποτελούσαν ενεργή πολεμική ζώνη, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη προστάτευαν τις εμπορικές θαλάσσιες οδούς από πυραύλους και drones που εκτοξεύονταν προς εμπορικά πλοία από αντάρτες Χούθι.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναχαίτιζε συχνά πυραύλους και drones των Χούθι που αποτελούσαν απειλή είτε για τα ίδια τα πολεμικά πλοία είτε για εμπορικά σκάφη στην περιοχή.

Το βίντεο, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα:

Καταγράφηκε πιθανή επίθεση σε πλοία;

Αποτελούσε το αντικείμενο απειλή για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούσαν στην περιοχή;

«Το κοινό θα έπρεπε να βλέπει αυτά τα πράγματα — γιατί δεν σας επιτρέπεται, δεν ξέρω», δήλωσε ο δημοσιογράφος Τζορτζ Ναπ, ο οποίος ήταν μάρτυρας στην ακρόαση, μαζί με άλλους που έχουν χαρακτηριστεί ως πληροφοριοδότες στρατιωτικών περιστατικών με UFO.

Όταν το ABC News απευθύνθηκε σε Αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας για να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο, την τοποθεσία και την ημερομηνία, η απάντηση που έλαβε ήταν η εξής:

«Δεν έχουμε τίποτα να παρέχουμε σχετικά με αυτό».

Σε σχετική ερώτηση προς εκπρόσωπο του Πενταγώνου, η απάντηση ήταν λιτή:

«Δεν έχω τίποτα για εσάς».

Το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Παντός Τομέα (AARO) του Πενταγώνου συνεχίζει να διερευνά αναφορές UAP που έχουν υποβληθεί από στρατιωτικό προσωπικό, μερικές εκ των οποίων χρονολογούνται δεκαετίες πίσω. Αν και το AARO έχει καταφέρει να εξηγήσει ορισμένα περιστατικά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανεξήγητα περιστατικά, χωρίς να έχουν βρεθεί ενδείξεις εξωγήινης προέλευσης.

Το νέο βίντεο θυμίζει το περιβόητο βίντεο του 2015, γνωστό ως “Go Fast”, το οποίο έδειχνε ένα γρήγορα κινούμενο αντικείμενο να πετά με τεράστια ταχύτητα ανοιχτά της Καλιφόρνιας. Οι αναλυτές του AARO κατέληξαν τότε ότι το βίντεο πιθανότατα αποτύπωνε οπτική ψευδαίσθηση που σχετιζόταν με μετεωρολογικό μπαλόνι, ενώ η φαινομενική υψηλή ταχύτητα οφειλόταν σε παράλλαξη και στη γωνία λήψης της κάμερας του αμερικανικού μαχητικού F/A-18.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του AARO, πολλά από τα παλαιότερα περιστατικά παραμένουν ανεξήγητα, κυρίως επειδή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα από στρατιωτικούς αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας εκείνη την εποχή. Αντίθετα, τα νεότερα περιστατικά παρέχουν πολύ περισσότερα δεδομένα, χάρη στην αυξημένη τεχνολογική εξέλιξη των αισθητήρων, γεγονός που επιτρέπει πιο ακριβή ανάλυση.