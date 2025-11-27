Mπροστά σε ένα πανέμορφο θέαμα βρέθηκε ένας φωτογράφος στην Άγκυρα ο οποίος απαθανάτισε τον υπέροχο εναέριο χορό ενός τεράστιου σμήνους ψαρονιών

Οι εικόνες δείχνουν τα πουλιά να κινούνται αρμονικά και με συγκεκριμένο σχηματισμό.

Για τα ψαρόνια, η συγκέντρωση σε τόσο σύνθετους σχηματισμούς είναι μια πραγματική στρατηγική επιβίωσης. Αυτή η συμπεριφορά όχι μόνο διευκολύνει την συλλογική αναζήτηση τροφής, αλλά είναι επίσης μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος σύγχυσης και παραπλάνησης των εναέριων θηρευτών, δημιουργώντας μια οπτική ψευδαίσθηση που δυσκολεύει την απομόνωση ενός μόνο στόχου.

Πηγή: Dailysabah, Corriere Della Serra